بايدن يغير تعريفه على حسابه في تويتر إلى ’’الرئيس المنتخب’’

2020/11/07 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد اعلان كبرى وسائل الاعلام الامريكي، فوزه بالرئاسة، قام جو بايدن، مساء السبت، بتغيير تعريفه على حسابه في تويتر إلى ’’الرئيس المنتخب’’.

ويظهر الحساب الرسمي لجو بايدن على تويتر المرفق صورة منه ادناه قيام بايدن بتعريف نفسه بانه "الرئيس المنتخب".

وفي اول تغريدة له، بعد اعلان كبرى وسائل الاعلام الامريكي، فوزه بالرئاسة، قال جو بايدن انه سيكون رئيساً لجميع الامريكيين.

وجاء في تغريدة، بايدن "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم.



سيكون العمل الذي ينتظرنا صعباً".وتابع "لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء صوتت لي أم لا.



سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّه".

وبالتزامن مع هذه التغريدة أكد المنافس والرئيس الحالي دونالد ترامب في بيان إن "بايدن تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات دون دليل وبشكل زائف".

واعلنت عدد من الوسائل الاعلام الامريكية، اليوم السبت، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الامريكية.وأعلنت وسائل اعلام أميركية بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم اعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأميركية.كما أشارت شبكتا "إن بي سي" و "سي بي إس" إلى أن بايدن فاز بالسباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب.وقبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير، لنحو 40 عاما.

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