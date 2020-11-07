الكاظمي يتفقد الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني في ملعب الشعب الدولي

2020/11/07 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، المنتخب الوطني في ملعب الشعب الدولي، وحضر الوحدة التدريبية للمنتخب، التي تجري ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن الأخير "التقى خلال زيارة الوحدة التدريبية للمنتخب باللاعبين والكادر التدريبي، وأكد أن المنتخب هو فخر البلد، ولطالما وحّد العراقيين في أصعب الظروف وهو مصدر للأمل والفرح".

وحثّ الكاظمي اللاعبين على "تقديم الأفضل ورفع اسم العراق عاليا، لاسيما وأن الجميع بانتظار تحقيق أمنية التأهل الى كأس العالم".

ووجّه رئيس الوزراء، بـ"تخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني، كما وجّه بمنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية، وأيضا متابعة استحقاقهم من قطع الأراضي، من خلال إنجاز المعاملات المتوقفة".

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