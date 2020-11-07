الكاظمي يوجه بمنح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم جوازات سفر دبلوماسية ومتابعة استحقاقهم من قطع الاراضي

2020/11/07 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني لكرة القدم ومنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية ، ومتابعة استحقاقهم من قطع الاراضي ./ انتهى2

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