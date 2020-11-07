الاردني الشبول يتلقى عرضا لتدريب فريق الشرطة

2020/11/07 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/اكد المدرب الأردني هيثم الشبول، تلقيه عرضا لتدريب فريق الشرطة لكرة القدم، متوقعا ان يتم حسم الموضوع نهائيا بوقت قريب.



وأشار الشبول إلى أن اتصالات جرت بينه وبين إدارة نادي الشرطة للإشراف على تدريب الفريق، حيث جرى الاتفاق على التفاصيل الأولية بانتظار وضع الرتوش الأخيرة على الاتفاق.وقال الشبول في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية /بترا/ مساء اليوم : جرت اتصالات مع إدارة الشرطة، قبل أن يجري اليوم عقد لقاء عبر برنامج "زووم"، لافتا إلى الاتفاق على التوجه للعراق سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء الإدارة وحسم الموضوع بشكل نهائي ورسمي.وأكد المدرب الشبول الذي سبق وأن أشرف على تدريب فريق الشرطة في المواسم الماضية، أن تمسك الفريق به يؤكد مكانة المدرب الأردني الذي يتمتع بمستويات جيدة تؤهله للاشراف على تدريب فرق محلية وعربية وآسيوية./انتهى

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