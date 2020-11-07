برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات ويكرم ضيفه ريال بيتيس.. بخماسية لهدفين

2020/11/07 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حقق برشلونة انتصارًا هامًا بنتيجة (5-2) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليغا، بعد 4 جولات من غياب الانتصارات عن الفريق الكتالوني.سجل الأهداف لبرشلونة ديمبلي في الدقيقة 22، وجريزمان في الدقيقة 49، وميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 61، وآخر في الدقيقة 82، وبيدري في الدقيقة 90، بينما سجل لريال بيتيس أنطونيو سانابريا في الدقيقة (45+3)، ولورين في الدقيقة 73.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع./انتهى3

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