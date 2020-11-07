"بايدن" يعلن فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عبر تويتر

2020/11/07 | 20:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال جو بايدن المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مساء اليوم السبت، مخاطبا الشعب الأمريكي، إنه "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين والعمل صعب أمامنا".

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