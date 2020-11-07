2020/11/07 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، المنتخب الوطني في ملعب

الشعب الدولي، وحضر الوحدة التدريبية

للمنتخب، التي تجري ضمن استعدادات

المنتخب لتصفيات كأس العالم.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خصص طائرة خاصة.. الكاظمي يتفقد الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني في ملعب الشعب الدولي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خصص طائرة خاصة.. الكاظمي يتفقد الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني في ملعب الشعب الدولي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).