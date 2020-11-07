بثالث قفزة قياسية على التوالي.. 126 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

2020/11/07 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه

بوتائر غير مسبوقة في الولايات

المتحدة، بالتزامن مع السباق الانتخابي

بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب

ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأكدت جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتمد

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