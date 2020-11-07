كركوك..212 اصابة بكورونا و245 حالة شفاء

2020/11/07 | 20:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت دائرة صحة كركوك في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 212 اصابة جديدة بفايروس كورونا، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و245 حالة شفاء في محافظة كركوك.

واضاف: ان العدد الكلي للاصابات بفايروس كورونا في محافظة كركوك بلغت 17859 حالة، وشفاء 14879 حالة، ومع الاسف سجلت المحافظة 644 حالة وفاة منذ ظهور الوباء ولحد الآن.

واشارت دائرة صحة كركوك الى ان 2336 حالة اصابة مازالت في المستشفيات المخصصة وتحت الرعاية الطبية.

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