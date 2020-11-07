اشتداد الحرب الاعلامية بين بايدن و ترمب.. والأخير: الأمر لم يحسم مجرد تسرع !

2020/11/07 | 20:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، سلسلة تغريدات غاضبة على حسابه في "تويتر" شدد فيها مجددا على أن "الانتخابات لم تحسم بعد" وان "النهاية ما تزال بعيدة"، وذلك عقب إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي.

وقال ترمب، بعد إعلان فوز بايدن، اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، ان "الانتخابات لم تحسم بعد"، وانها "ما تزال بعيدة عن النهاية"، مؤكدا انه فاز بالانتخابات بفارق كبير، متهما خصومه الديمقراطيين بالتلاعب بنتائج التصويت باستخدام ألوف بطاقات الاقتراع "غير الشرعية".

وأضاف، ان "بايدن تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات دون دليل وبنحو زائف".

وقال بيان للحملة الانتخابية لترمب "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".

وتابع البيان "الحقيقة الواضحة أن الانتخابات لم تنته بعد، لم يتم التصديق على فوز بايدن في أي ولاية".

وأضاف البيان "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة والتي سيعاد فيها إعادة الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت فيها مصاعب قانونية، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".

وضربت الحملة المثل بولاية بنسلفانيا، حيث لم يمنح المراقبون الشرعيون الفرصة الحقيقية لمراقبة عملية الفرز، مضيفة أن "الأصوات القانونية هي التي تحدد الفائز، وليس وسائل الإعلام".

وأعلنت الحملة أنه بدءا من الاثنين، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم، لضمان تنفيذ قانون الانتخابات كليا، وتتويج الفائز الحقيقي.

وأضافت الحملة أن الشعب الأميركي، يستحقون انتخابات صادقة، ما يعني احتساب جميع الأصوات الشرعية، واستبعاد جميع الأصوات غير الشرعية.

Statement from President @realDonaldTrump pic.twitter.com/vAXtVk4Ifn

— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 7, 2020

يذكر أن وسائل وسائل اعلام أميركية بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، قد أعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم اعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأميركية.

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