تعرف على أول امرأة تتقلد منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة

2020/11/07 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن في الولايات المتحدة الاميركية، اليوم السبت، عن فوز المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بادين بالرئاسة وهاريس بمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.

وكامالا ديفي هاريس (20 أكتوبر 1964) هي سياسية ومحامية أمريكية شغلت منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الأحدث عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017.

وُلِدت هاريس في أوكلاند في كاليفورنيا، وتخرجت من جامعة هوارد وجامعة كاليفورنيا من كلية هيستينغز للقانون وبدأت حياتها المهنية في مكتب المدعي العام ل‍مقاطعة ألاميدا، وذلك قبل تعيينها في مكتب المدعي العام لمقاطعة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك في مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو.

انتُخِبت في عام 2003 مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو، وانتُخِبت لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا في عام 2010 وأُعيد انتخابها في عام 2014.

وترشحت هاريس للانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020، وجذبت الاهتمام الوطني قبل أن تنهي حملتها في 3 ديسمبر عام 2019.

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