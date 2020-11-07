فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية


فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية
2020/11/07 | 21:15 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

سومر نيوز: بغداد..

أعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بناء على نتائج...

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