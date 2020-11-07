فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية

2020/11/07 | 21:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بناء على نتائج...

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