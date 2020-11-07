2020/11/07 | 21:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يكشف عن تأييد الحلبوسي لأمر سيحمي الانتخابات من "التزوير" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/07 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن تأييد الحلبوسي لأمر سيحمي الانتخابات من "التزوير") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن تأييد الحلبوسي لأمر سيحمي الانتخابات من "التزوير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).