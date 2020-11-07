اللجنة العليا تحدد ببيان رسمي موعد بدء العام الدراسي الجديد

2020/11/07 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت (7-11-2020)، موعد بدء العام الدراسي الجديد فيما اصدرت عدة قرارات خلال اجتماعها اليوم.

ووفق بيان رسمي صادر عن اللجنة "ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جرت خلاله مناقشة آخر تطورات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها، وتواصل وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية، والجهود اللوجستية لمؤسسات الدولة"، وفقا لبيان اللجنة الرسمي.

وناقشت اللجنة أيضا، "الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وأصدرت عدداً من القرارات بشأنها: "أولا/ الموافقة على بدء العام الدراسي2020/2021 يوم الأحد الموافق 29/11/2020 ، على أن تعرض وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خططهما المٌعّدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعرضها في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القادم".

ثانيا: "إعمام وزارة الخارجية العراقية القرارات الخاصة بالوافدين الى البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، والى السفارات العراقية في الخارج بالطرق الرسمية".

ثالثا: "دفع المستحقات المالية لشراء اللقاح الخاص بفايروس كورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) الدفعه الأولى، وفقاً للاتفاقية الموقعة معهم، استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (103) لسنة 2020، ومن تخصيصات الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا".

رابعا: "لالتزام بالعمل بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (24) لسنة 2020".

خامسا: "قيام وزارة الصحة بإعادة دراسة الضوابط والمعايير المهنية، لإجراء الفحوصات المختبرية لفايروس كورونا في المختبرات الأهلية، بما يضمن شروط السلامة في المختبرات الأهلية الرصينة، بالتنسيق بينها واللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري الصادر رقم (20)، الصادر بموجب كتاب هيئة المستشارين المرقم بالعدد (أ/528) المؤرخ في 11/8/2020".

سادسا: "الالتزام بالعمل على وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المرقمة (89،80،74،22)، وانتفاء الحاجة لاستحصال الموافقة الصحية (عدم الممانعة) من وزارة الصحة.

وايضا "الغاء الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (91) لسنة 2020، المأخوذ في جلستها السادسة عشرة المنعقدة بتأريخ 15/8/2020".

وايضا "إلغاء الفقرة (أ) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (108) لسنة 2020، المأخوذ في جلستها الثامنة عشرة المنعقدة بتأريخ 19/9/2020".

كما جاء ايضا "يكون دخول الوافدين غير العراقيين عبر المنافذ الجوية حصراً، مع تطبيق شروط إجراءات الوقاية المأخوذة من اللجنة آنفا".

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