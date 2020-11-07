رئيس الوزراء البريطاني يهنئ بايدن وهاريس ويقول إنه يتطلع للعمل معهما

2020/11/07 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

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هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال جونسون: "أمريكا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولويات المشتركة".

وبعد اعلان كبرى وسائل الاعلام الامريكي، فوزه بالرئاسة، قام جو بايدن، مساء السبت، بتغيير تعريفه على حسابه في تويتر إلى الرئيس المنتخب.

وبحسب "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس، فإن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، يعني أنه أصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وذلك بعد تأكد فوزره بولاية بنسلفانيا (20 صوتا) وبذلك يصبح لبايدن 274 صوتا في المجمع الانتخابي.

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