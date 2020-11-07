الكاظمي يوجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني لكرة القدم ومنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية/ موسع

2020/11/07 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني لكرة القدم ومنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية ، ومتابعة استحقاقهم من قطع الاراضي .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي :" ان الكاظمي اجرى ، اليوم السبت، زيارة الى ملعب الشعب الدولي، وحضر الوحدة التدريبية للمنتخب الوطني العراقي ، التي تجري ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم ".



واضاف :" ان الكاظمي التقى باللاعبين والكادر التدريبي، واكد ان المنتخب هو فخر البلد، ولطالما وحّد العراقيين في اصعب الظروف وهو مصدر للامل والفرح .



وحثّ اللاعبين على تقديم الافضل ورفع اسم العراق عاليا، لاسيما وان الجميع بانتظار تحقيق امنية التأهل الى كأس العالم ".ووجّه الكاظمي بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني، كما وجّه بمنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية، و متابعة استحقاقهم من قطع الأراضي، من خلال انجاز المعاملات المتوقفة./ انتهى2

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