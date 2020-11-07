بايدن: حان الوقت لأمريكا أن تتحد وتتعافى ولا يوجد شيء لا يمكننا فعله

2020/11/07 | 21:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بيانا أعرب فيه عن شعوره بالشرف والامتنان للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي فيه وبنائبته كامالا هاريس، وذلك بعدما أن أظهرت النتائج الأولية فوزه بسباق الرئاسة.وقال بايدن - في …

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