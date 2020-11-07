2020/11/07 | 21:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقامت مكتبة بابا كركر بمدينة كركوك، مساء يوم السبت، حفل توقيع كتاب للقاص اسعد عزيز محمد الذي يحمل عنوان (هه ناسه ى شه و ) اي (نفس الليل) وذلك في المركز الثقافي بحضور النخب الثقافية.
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وقد ادار الجلسة القاص فيصل هموندي الذي تحدث عن فحوى الكتاب للمحتفى به.
PUKmedia كركوك / رزكارشواني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل توقيع كتاب للقاص اسعد عزيز ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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