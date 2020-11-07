طائرة خاصة وجوازات سفر دبلوماسية للمنتخب الوطني

2020/11/07 | 21:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة الى ملعب الشعب الدولي، وحضر الوحدة التدريبية للمنتخب الوطني العراقي، التي تجري ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم.

والتقى الكاظمي باللاعبين والكادر التدريبي، وأكد أن المنتخب هو فخر البلد، ولطالما وحّد العراقيين في أصعب الظروف وهو مصدر للأمل والفرح، وحثّ اللاعبين على تقديم الأفضل ورفع اسم العراق عاليا، لاسيما وأن الجميع بانتظار تحقيق أمنية التأهل الى كأس العالم.

ووجّه الكاظمي، بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني، كما وجّه بمنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية، وأيضا متابعة استحقاقهم من قطع الأراضي، من خلال إنجاز المعاملات المتوقفة.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء‌

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