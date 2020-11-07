إيران في أول تعليق على 'خسارة' ترمب: رحل الجبان

2020/11/07 | 21:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق حسام الدین آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، على فوز الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وكتب آشنا تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (7 تشرين الثاني 2020) قال فيها: إن الإيرانيين "تمسكوا بموقفهم بشجاعة" حتى رحل "هذا الجبان ترمب".

ایرانیان مردانه ایستادند تا آن نامرد هم رفتنی شد.

— Hesameddin Ashena (@hesamodin1) November 7, 2020

يذكر أن وسائل وسائل اعلام أميركية بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، قد أعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم اعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأميركية.

A.A

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