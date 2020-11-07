عاجل | هاريس ستكون أول امرأة تتقلد منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة

2020/11/07 | 21:28 - المصدر: قناة التغيير

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هاريس ستكون أول امرأة تتقلد منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة

حاكم نيويورك: فور بايدن يوم تاريخي بعد سنوات من الانقسام والكراهية

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