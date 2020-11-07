رسميًا.. العراق يحدد موعد العام الدراسي الجديد.. هذه الياته

2020/11/07 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمحاربة فيروس كورونا يوم السبت على بدء العام الدراسي الجديد أواخر الشهر الجاري.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسته وقررت:

أولا/ الموافقة على بدء العام الدراسي2020/2021 يوم الأحد الموافق 29/11/2020 ، على أن تعرض وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خططهما المٌعّدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعرضها في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القادم.

ثانيا/ إعمام وزارة الخارجية العراقية القرارات الخاصة بالوافدين الى البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، والى السفارات العراقية في الخارج بالطرق الرسمية.

ثالثا/ دفع المستحقات المالية لشراء اللقاح الخاص بفايروس كورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) الدفعه الأولى، وفقاً للاتفاقية الموقعة معهم، استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (103) لسنة 2020، ومن تخصيصات الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).

رابعا/ الالتزام بالعمل بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (24) لسنة 2020.

خامسا/ قيام وزارة الصحة بإعادة دراسة الضوابط والمعايير المهنية، لإجراء الفحوصات المختبرية لفايروس كورونا في المختبرات الأهلية، بما يضمن شروط السلامة في المختبرات الأهلية الرصينة، بالتنسيق بينها واللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري الصادر رقم (20)، الصادر بموجب كتاب هيئة المستشارين المرقم بالعدد (أ/528) المؤرخ في 11/8/2020.

سادسا/

1.الالتزام بالعمل على وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المرقمة (89،80،74،22)، وانتفاء الحاجة لاستحصال الموافقة الصحية (عدم الممانعة) من وزارة الصحة.

2.الغاء الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (91) لسنة 2020، المأخوذ في جلستها السادسة عشرة المنعقدة بتأريخ 15/8/2020.

3.إلغاء الفقرة (أ) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (108) لسنة 2020، المأخوذ في جلستها الثامنة عشرة المنعقدة بتأريخ 19/9/2020.

4.



يكون دخول الوافدين غير العراقيين عبر المنافذ الجوية حصراً، مع تطبيق شروط إجراءات الوقاية المأخوذة من اللجنة آنفاً.

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