قادة العالم يهنئون بايدن بإعلان فوزه

2020/11/07 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ عدد من قادة العالم والمسؤولين، جو بايدن، بالإعلان عن فوزه بالرئاسة الأميركية، السبت.

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