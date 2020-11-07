عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على بدء العام الدراسي يوم الأحد الموافق 29 -11

2020/11/07 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وافق مجلس الوزراء على بدء العام الدراسي2020/2021 يوم الأحد الموافق 29/11/2020.واضاف البيان الصادر عن اجتماع المجلس ووصل “النور نيوز” نسخة منه “على أن تعرض وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خططهما المٌعّدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعرضها في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القادم

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