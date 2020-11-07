لجنة الصحة والسلامة تعقد اجتماعا برئاسة الكاظمي وتحدد موعد بدء العام الدراسي

2020/11/07 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت، موعد بدء العام الدراسي الجديد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن” الكاظمي ترأس اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جرت خلاله مناقشة آخر تطورات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها، وتواصل وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية …

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