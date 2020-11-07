طهران تعلق على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

2020/11/07 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي علقت ايران، السبت، على فوز المرشح عن الحزب الديمقراطي الاميركي جو بايدن بالرئاسة، فيما وصفت دونالد ترامب بـ”الجبان”.وقال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدین آشنا معلقا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية إن الإيرانيين “تمسكوا بموقفهم بشجاعة” حتى رحل “هذا الجبان ترامب”.

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