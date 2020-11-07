جونسون وماكرون وميركل أول المهنئين بفوز بايدن رئيساً للولايات المتحدة

2020/11/07 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -باريس -برلين -الزمان كان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اول من يهنئ جو بايدن ونائبته على فوزهما في الانتخابات الأميركية ووصف الفوز بالتاريخي وغرّد جونسون “الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع”.وتبعه الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الالمانية ميركل

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