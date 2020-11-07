التهاني تتسارع إلى بايدن بعد إعلانه رئيسا لأميركا

2020/11/07 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت التهانئ من مختلف دول العالم تتسارع إلى جو بايدن، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، السبت.

وجاءت أول تهنئة من رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن الذي قال فور فوز بايدن إن "الرئيس المنتخب بايدن صديق حقيقي".

ووجهت ألمانيا عبر وزير ماليتها تهنئة للديمقراطي بايدن، بعد دقائق من حديثه عن الانتصار على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس: "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي"، مشيرا إلى "اتفاق جديد".

وكتبت أن هيدالغو عمدة باريس على "تويتر": "أهلا بك مجددا أميركا.



نهنئ بايدن وكامالا هاريس لانتخابهما"، واعتبرت أن "هذا الفوز يرمز لحاجتنا للعمل معا بشكل أكبر مما كان فيما يخص طوارئ المناخ".

كما هنأ بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بايدن، قائلا إنه يتطلع للعمل عن كثب في القضايا ذات الأولويات المشتركة.

وقال جونسون: "أميركا أهم حلفائنا، وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولويات المشتركة".

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على "تويتر": "الشعب الأميركي انتخب رئيسه رقم 46.



نهنئ جو بايدن وكامالا هاريس.



نتمنى لكما التوفيق".

وأضاف سانشيز: "نحن مستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة ومواجهة تحديات العالم الكبرى معا".

كما كتب وزير خارجية كندا جاستن ترودو على "تويتر": "تهانئي لبايدن وكامالا هاريس (نائبته).



بلدانا صديقان مقربان وشريكان وحليفان.



تجمعنا علاقة فريدة.



حقيقة أنا أتطلع للعمل معا والبناء على هذا معكما".

وغرد إميرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي قائلا: "بالنيابة عن الشعب الزيمبابوي، تهنئة كبيرة للرئيس المنتخب جو بايدن لفوزه في الانتخابات.



زيمبابوي تتمنى لك كل النجاح في قيادة الشعب الأميركي.



أنا أتطلع للعمل معك لتعزيز التعاون بين بلدينا".

PUKmedia وكالات

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