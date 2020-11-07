الطلبة يحرز بطولة اندية العراق لتنس كرة القدم الثلاثي للفئة (B)

2020/11/07 | 21:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

احرز فريق نادي الطلبة لتنس كرة القدم “الثلاثي” ( الفئة B ) بطولة اندية العراق للعبة بعد ان حقق الفوز في المباراة النهائية على فريق المستقبل بفارق نقطة واحدة بمباراة وصفت من اجمل مباريات البطولة لما شهدته من اداء مميز للفريقين وندية عالية.

الانيق احرز اللقب بعد ان خاض 4 مباريات في البطولة التي استمرت 3 ايام وبمشاركة 16 فريق من بغداد والمحافظات ،

الجدير بالذكر ان الفريق الطلابي سيخوض مباراة كأس السوبر للبطولة امام بطل فئة المتقدمين فريق الميناء نهاية الشهر الجاري.



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