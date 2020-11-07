فرنسا: ندين بأقوى العبارات الاستهدافات الأخيرة في دهوك

2020/11/07 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دانت سفارة فرنسا في العراق، السبت، الهجمات التي استهدفت قوات الأمن التابعة لإقليم كوردستان في محافظة دهوك.

وكتبت السفارة تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، ان "فرنسا تدين بأقوى العبارات الهجمات التي شنت خلال الأيام الاخيرة في محافظة دهوك ضد قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان".

وكانت الحكومة العراقية، دانت الخميس الماضي، الاعتداء الذي قام به حزب العمال الكوردستاني، على قوات البيشمركة في محافظة دهوك، متوعدة باتخاذ اجراءات للحد من الاعتداءات على سيادة البلاد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان (5 تشرين الثاني 2020)، ان "الحكومة العراقية تدين الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح".

وأكدت الحكومة "رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداء على سيادة البلاد، وأنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقا لامن وسيادة البلاد".

وأكدت وسائل اعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقتل احد افراد قوات البيشمركة واصابة اخرين، في اشتبكات مع مقاتلي حزب العمل الكوردستاني ضمن حدود قضاء العمادية في محافظة دهوك.

كما ودانت حكومة اقليم كوردستان، الاربعاء الماضي، بشدة هجوم حزب العمال على قوات البيشمركة في محافظة دهوك، عادة إياه "اعتداء" على الإقليم ومؤسساته الشرعية.

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