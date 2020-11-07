شرطة البصرة تصدر بياناً بشأن ما حدث اليوم

2020/11/07 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة اصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، بياناً بشأن الاحداث التي شهدتها اليوم.وذكرت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لاي متظاهر، وان حاول استفزازها، وانها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض …

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