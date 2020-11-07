عاجل.. اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية توافق على بدء العام الدراسي يوم الأحد الموافق 29 -11

2020/11/07 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على بدء العام الدراسي 2020/2021 يوم الأحد الموافق 29/11/2020.واضاف البيان الصادر عن اجتماع اللجنة انها “توافق على بدء العام الدراسي يوم الأحد الموافق 29 -11 ووصل “النور نيوز” نسخة منه “على أن تعرض وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خططهما المٌعّدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين …

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