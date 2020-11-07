أول سيناتور جمهوري يهنئ بايدن بعد إعلان فوزه بالرئاسة

2020/11/07 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشر رومني الذي سبق وأن خسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الديمقراطي السابق، باراك أوباما، في عام 2012، تغريدة هنأ فيها بايدن، ونائبته كامالا هاريس.

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