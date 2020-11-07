رئيس الوزراء الكاظمي يزور المنتخب الوطني ويوجه بتخصيص طائرة خاصة لنقله إلى الامارات

2020/11/07 | 22:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زارَ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، تدريبات المنتخب الوطني في ملعب الشعب الدولي، وحضر الوحدة التدريبية للمنتخب الوطني العراقي، التي تجري ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم، وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ورئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، وجميع اعضاء اللجنة.

والتقى سيادته اللاعبين والملاك التدريبي، وأكدَ: أن المنتخب هو فخر البلد، ولطالما وحّد العراقيين في أصعب الظروف، وهو مصدر للأمل والفرح.



وحثّ اللاعبين على تقديم الأفضل ورفع اسم العراق عاليا، لاسيما أن الجميع بانتظار تحقيق أمنية التأهل الى كأس العالم.

ووجّهَ رئيس الوزراء، الكاظمي، بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني، ومنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية، وأيضا متابعة استحقاقهم من قطع الأراضي، من خلال إنجاز المعاملات المتوقفة.

وقدمَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان، شكره لرئيس الوزراء، الكاظمي، على الزيارة التي سيكون مردودها الايجابي كبيرا على أداء اللاعبين في المباريات الدولية المقبلة، وعلى الدعم المعنوي والمساندة للمنتخب بتوفير كل سبل نجاحه وتذليل العقبات لتحقيق أفضل النتائج في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

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