عاجل | مصادر للتغيير: اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي وولي العهد السعودي سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة

2020/11/07 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

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مصادر للتغيير: اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي وولي العهد السعودي سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلةمصادر للتغيير: اللقاء سيكون بحضور وزراء المالية والنفط والخارجية

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