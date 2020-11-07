عاجل | جو بايدن: عدد غير مسبوق من الأمريكيين صوتوا لنا والديمقراطية تنبض في قلب أمريكا مجددا

2020/11/07 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

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جو بايدن: عدد غير مسبوق من الأمريكيين صوتوا لنا والديمقراطية تنبض في قلب أمريكا مجددا

بايدن في رسالة لأنصاره: حان الوقت لوضع الغضب والخطاب القاسي وراءنا

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