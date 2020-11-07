ابداعات وعقد ليوناردو دافنشي - آزاد أحمد علي

2020/11/07 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آزاد_أحمد_علي غالبا نصادف عند متابعة سير المبدعين والشخصيات الاستثنائية التي مرت بتاريخ البشرية بعض المفارقات، بل حتى جوانب غريبة وأطباع حادة في حياتهم، كما قد تتداخل مسيرة ابداعهم وانتاجهم المثمر مع عقد مستديمة، مشكلات شخصية أو اجتماعية.



خلال قراءة دراسة حول حياة ليوناردو دافنشي (1452 -1519) م، تفاجأت بجوانب من معاناته وتحديدا عقدته من عدم حصوله على الشهادة الجامعية عصرئذ.



فليس غريبا أن ليوناردوا دافينشي لم يد ......





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