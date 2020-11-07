2020/11/07 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_طالب_الحمدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة ولاية كنساس، الولايات المتحدة الأمريكية.أخبر المدرس الفرنسي السيد صموئيل باتي تلاميذه أن ينظروا خارج الصف إذا كانوا يشعرون بالإهانة.



كان يعلم أن الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارل ايبيدو عن النبي محمد (ص) تُعّد إساءة بالغة من قبل المسلمين.



لكن بما أن الصور المعنية التي تم نشرها من قبل هذه المجلة الفرنسية الساخرة، والتي قتل الإرهابيون بعضاً من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحفاد فولتير بين حرية التعبير والإساءة إلى مقدسات الأخرين. - مهند طالب الحمدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحفاد فولتير بين حرية التعبير والإساءة إلى مقدسات الأخرين. - مهند طالب الحمدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).