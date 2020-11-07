يوميات دنماركية 200+38 - حكمة اقبال

2020/11/07 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- كلوستر 5 :هو اسم لطفرة جديدة لفيروس كورونا مصدرها حيوان المنك الذي يتم تربيته من أجل الحصول على فرائه ذا النوع الممتاز ، والدنمارك هي اولى دول العالم في تربية المنك حيث يوجد أكثر من 1300 مزرعة لتربيته أغلبها في غرب وشمال الدنمارك .



مؤسسة الدولة للعقاقير الطبية التي اكتشفت هذا النوع الجديد من الفايروس من خلال تحاليل للمصابين بكورونا ، أعلنت ان لقاح كورونا الذي يجري العمل عالمياً لإنتاجه ضد ......





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