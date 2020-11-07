يوميات دنماركية 200+38 - حكمة اقبال

#حكمة_اقبال 1- كلوستر 5 :هو اسم لطفرة جديدة لفيروس كورونا مصدرها حيوان المنك الذي يتم تربيته من أجل الحصول على فرائه ذا النوع الممتاز ، والدنمارك هي اولى دول العالم في تربية المنك حيث يوجد أكثر من 1300 مزرعة لتربيته أغلبها في غرب وشمال الدنمارك .
مؤسسة الدولة للعقاقير الطبية التي اكتشفت هذا النوع الجديد من الفايروس من خلال تحاليل للمصابين بكورونا ، أعلنت ان لقاح كورونا الذي يجري العمل عالمياً لإنتاجه ضد ......
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