2020/11/07 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة / نينا / انطلقت مساء اليوم السبت، مسيرة شبابية في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، للمطالبة بصرف رواتب الموظفين في موعدها وايقاف العمل بقانون معادلة الشهادات لحين تعديله./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرة شبابية في ميسان للمطالبة بصرف رواتب ‏الموظفين وايقاف العمل بقانون معادلة الشهادات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرة شبابية في ميسان للمطالبة بصرف رواتب ‏الموظفين وايقاف العمل بقانون معادلة الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).