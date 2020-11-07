قمة نارية غدا بين بطل الدوري الانكليزي ووصيفه

2020/11/07 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول غدا الأحد، على ملعب الاتحاد في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.ويدخل مانشستر سيتي المباراة تحت قيادة بيب غوارديولا وهو في المركز العاشر برصيد 11 نقطة جمعها من 6 مباريات، حقق الفوز في ثلاث، وتعادل في 2 وتلقى الهزيمة في واحدة.بينما يدخل ليفربول المباراة تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب وهو في قمة الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حقق الفوز في خمس وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مثلها.وشبه الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ، مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري ، بانتخابات الرئاسة الأمريكية.وقال غوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" إنها مباراة مهمة، ولكن مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يجب أن يكون لكل صوت أهمية، هناك الكثير من المباريات بعد ذلك لنلعبها" ./انتهى3

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