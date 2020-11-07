2020/11/07 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / أكدت قيادة شرطة البصرة " ان القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وان حاول استفزازها" ، لافتة الى انها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل.وذكرت القيادة بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " ان هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر من قبل بعض المخربين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي "،مبينة " أن استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة ، هو امر مدفوع من جهات لا تريد للبصرة ان تستقر ".واضافت :" ان المتظاهرين هم اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الامنية المكلفة بحمايتهم.



والاعتداء على اي من الطرفين امر مرفوض ، و ان الاستفزاز الذي تعرض له اخوانكم في القوات الامنية مبين في الصور اذ نلاحظ كمية الحجارة التي ألقيت عليهم والزجاجات الحارقة ( قنابل المولتوف) الا انهم تحلوا بضبط النفس وعدم استخدام اي طريقة للعنف او ردة فعل تعادل ما تعرضوا له"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة البصرة : بعض المخربين في ساحة التظاهر يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة البصرة : بعض المخربين في ساحة التظاهر يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).