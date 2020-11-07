التربية تعلن الغاء عطلة يوم السبت

2020/11/07 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، السبت، إنه تقرر تعليق عطلة يوم السبت، وان يكون لكل مرحلة يوما واحدا تفاعليا، لافتا الى النظام الالكتروني سيعتمد في بقية ايام الاسبوع.



واضاف فاروق في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 تشرين الثاني 2020)، أنه "تم الاتفاق على ان يكون التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني هو بداية العام الدراسي (2020 – 2021)"، مبينا انه "تم تعليق عطلة السبت لذلك سيكون الدوام لمدة 6 ايام في الاسبوع على ان يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الايام سيعتمد النظام الالكتروني".

واشار الى انه "ستكون هنالك فرق تابعة لوزارة الصحة ستزور المدارس من اجل التعقيم والتعفير والاطلاع على الواقع الصحي في هذه المدارس من التباعد الاجتماعي وغيرها من الارشادات الصحية".

يتبع..

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