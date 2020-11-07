بعد السيسي.. عون يهنأ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2020/11/07 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أبرق الرئيس اللبناني ميشال عون للمرشح الديمقراطي جو بايدن مهنئا إياه بإعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، أعرب الرئيس عون “عن أمله في أن يعود في عهد بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين”.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”.

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

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