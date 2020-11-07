الرئيس الايراني: نأمل أن تعود الإدارة الأمريكية المقبلة إلى التزاماتها

2020/11/07 | 22:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أمله بـ”أن يعي الذين فرضوا الحظر أن طريقهم كان خاطئا ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق.

وأضاف روحاني خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أن “الشعب الإيراني وخلال السنوات الثلاث الماضية كان يعاني من الإرهاب الاقتصادي إلا أنه تصدى له بكل مقاومة وصبر وبسالة”، مؤكدا أن “الشعب سيستمر في طريق المقاومة والصبر لدفع الطرف الآخر للامتثال للقوانين الدولية”.

وأعرب عن أمله بأن “يعي واضعو الحظر أن طريقهم خاطئ وغير صحيح ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق”، داعيا لأن تكون تجربة السنوات الثلاث الأخيرة درسا للإدارة الأمريكية القادمة لتعود إلى تعهداتها وتلتزم بالقوانين الدولية.



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