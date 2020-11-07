ترامب : الاثنين تبدأ حملتنا القانونية ضد نتائج الانتخابات

2020/11/07 | 22:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان حملته القانونية للطعن بنتائج الانتخابات ستبدأ يوم الاثنين المقبل .

وقال ترامب في تغريدة جديدة ” الاثنين سنقيم دعوى في المحكمة العليا لتنصيب الرئيس الفائز “.

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