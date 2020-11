2020/11/07 | 22:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اظهر مقطع فيديو اليوم السبت، نائبة الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن، كامالا هاريس وهي مصدومة خلال مهاتفة بايدن بعد اعلان فوزه، قائلة “لقد فعلناها ياجو”.

وبعد الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، ستصبح هاريس أول امرأة ومن أصول ملونة نائبة للرئيس الأميركي.

ومثلت كامالا هاريس، المولودة لأبوين من جامايكا والهند، ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ منذ عام 2017، وقد نشأت في الكنيسة المعمدانية وفي معبد هندوسي في آن واحد.

وكانت هاريس (56 عاما) أول أميركية من أصل هندي، وثاني امرأة “ملونة”، تشغل منصب سيناتور في مجلس الشيوخ، الذي يبلغ عدد أعضاءه 100 شخص.

We did it, @JoeBiden.



pic.twitter.com/oCgeylsjB4

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

وُلِدت هاريس في أوكلاند في كاليفورنيا، وتخرجت من جامعة هوارد وجامعة كاليفورنيا من كلية هيستينغز للقانون.



وبدأت حياتها المهنية في مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وذلك قبل تعيينها في مكتب المدعي العام لمقاطعة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك في مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو.ترشحت هاريس للانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020، وجذبت الاهتمام الوطني قبل أن تنهي حملتها في 3 ديسمبر عام 2019.حيث أُعلِن أنها ستكون نائبة جو بايدن في انتخابات عام 2020 وهي أول أمريكية من أصل أفريقي، وأول أمريكية آسيوية، وثالث امرأة تُرَّشح لمنصب نائب الرئيس على قائمة حزب كبير بعد جيرالدين فيرارو وسارة بالين على التوالي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“لقد فعلناها جو”.. الصدمة تعتري نائبة بايدن خلاله مهاتفته بعد اعلان فوزه (فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“لقد فعلناها جو”.. الصدمة تعتري نائبة بايدن خلاله مهاتفته بعد اعلان فوزه (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).