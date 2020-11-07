2020/11/07 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

هنأ رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم السبت، الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، بعد اعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال بارزاني في تغريدة له على "تويتر"، "إنني أتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق والقوي بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

واضاف أن "شراكتنا ضرورية للاستقرار والازدهار الإقليمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تهنئة رسمية من داخل العراق بإعلان فوز بايدن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تهنئة رسمية من داخل العراق بإعلان فوز بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).