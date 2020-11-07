المنافذ: ضبط منظومة اوكسجين مخالفة وتلاعب في بضاعة في منفذي زرباطية وام قصر

2020/11/07 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط منظومة اوكسجين مخالفة وتلاعب في وصف البضاعة في منفذ زرباطية وميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، تمكنت من ضبط منظومة اوكسجين تم التلاعب بوصف البضاعة والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل …

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