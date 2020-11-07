التعليم: الجامعات والكليات الأهلية ترفض قانون تعادل الشهادات

2020/11/07 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، رفض الجامعات والكليات الأهلية في العراق قانون تعادل الشهادات.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، ان "الهيئة العامة للجامعات والكليات الأهلية أعربت عن رفضها قانون أسس تعادل الشهادات ووصفته بأنه يهدد الحالة العلمية والأكاديمية في العراق".

وأضاف البيان، "وسجل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في اجتماع الهيئة العامة تحفظهم الشديد على القانون الذي لم يراع المتطلبات العلمية لتقييم الشهادات الوافدة ومعادلتها على وفق أسس تضمن عدم الضرر الذي قد يلحق المجتمع جراء تغييب المعايير العلمية للتقييم والاعتراف بالشهادات".

وتابع، ان المجتمعين "دعوا الى تطويق هذا الضرر عبر استمرار الرفض الأكاديمي لهذا القانون الذي يدفع باتجاه التقليل من القيم العلمية ويفتح باب التماهي مع الشهادات غير الرصينة".

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